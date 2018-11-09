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وزير الأوقاف الأردنى يطالب بفتح المساجد لإيواء المتضررين للسيول

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:03 م
وزير الأوقاف الأردنى يطالب بفتح المساجد لإيواء المتضررين للسيول سيول الأردن
كتب هيثم سلامة
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أعلن الدكتورعبد الناصر أبو البصل، وزير الأوقاف بالمملكة الهاشمية الأردنية، بفتح المساجد فى المناطق التى تعرضت لانجراف السيول ، للإيواء أو تقديم المساعدات للمتضررين. 

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة الوزراء الأردن، عبر تويتر:"أوعز وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر أبو البصل ،  إلى مدراء الاوقاف فى المملكة فتح المساجد فى المناطق التى تعرضت أو تتعرض لانجراف السيول ومداهمة منازل المواطنين وذلك لإيوائهم وتقديم كافةالمساعدات والخدمات العاجلة لهم في ظل الظروف الجوية".

الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الأردن
الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الأردن

وكانت  وزيرة الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الظروف الجوية السيئة التى تشهدها المملكة إلى 7 وفيات.

 

 

 

 


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