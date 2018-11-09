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وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة "

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:37 م
وزير الآثار يعلن غدا عن كشف أثرى جديد بـ " جبانة سقارة " كشف أثرى جديد بجبانة سقارة
وائل ربيعى
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يعلن الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار عن كشف آثرى جديد بجبانة سقارة، صباح غد السبت، بحضور عدد من السفراء الأجانب بالقاهرة ،  ومن المقرر أن يتضمن اليوم جولة تفقدية فى بعض المواقع الاثرية بسقارة، للتعرف على آخر أعمال الترميم التى تجرى بالمنطقة، مثل هرم سقارة المدرج.

يذكر أن  الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، افتتح خلال  شهر سبتمبر الماضى، مقبرة "ميحو" والتى تعد من أجمل مقابر جبانة سقارة، والتى اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالموقع فى ثلاثينيات القرن الماضى.

 


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وزارة الاثار

جبانة سقارة

كشف اثرى جديد




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