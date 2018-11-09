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وزيرة الشباب الإماراتية: منتدى شباب العالم جمعنا لنعمل لخدمة عالمنا العربى

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:24 م
وزيرة الشباب الإماراتية: منتدى شباب العالم جمعنا لنعمل لخدمة عالمنا العربى شما بنت سهيل فارس المزروعي
كتبت ريهام عبد الله
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أكدت شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة الإماراتية لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، أن منتدى شباب العالم 2018،  والذى عقد فى شرم الشيخ، جمع الشباب فى مكان واحد لخدمة عالمنا العربى مستقبل واحد.

 

 

وقالت المزروعى "منتدى شباب العالم جمعنا لنعمل معاً على خدمة عالمنا العربي.. القيادات، الحكومات، الشباب في مكان واحد، لمستقبل واحد يجمعنا.. شكراً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكراً للجنة التنظيم، ولكل المشاركين".

 


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