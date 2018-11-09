وزيرة الاستثمار: 10% النسبة المسموحة للتجاوز عن عجز رسائل المناطق الحرة

كتب عبد الحليم سالم

أصدرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرارًا رقم 205 لسنة 2018، بتنظيم المسئولية عن حالات العجز أو الزيادة ونسب التسامح للرسائل الواردة من الخارج إلى المناطق الحرة.

ونص القرار، والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى عددها رقم 252 لسنة 2018، على أن يتم التعامل مع حالات العجز أو الزيادة فى الرسائل الواردة من الخارج إلى المناطق الحرة وفقا للتالى أولا تكون النسبة المقبولة للتجاوز عن العجز أو الزيادة بالنسبة للرسائل المشار إليها فى حدود 10% من مقدار الرسالة.