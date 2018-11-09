والد إسلام محارب: دعواتى له بالفوز والعودة بالكأس

كفر الشيخ _ محمد سليمان

تستعد قرية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ لمتابعة مباراة الأهلى والترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا ومن داخل منزل اللاعب إسلام السعيد محارب، نتابع المباراة وسط اهالى اللاعب وبدأ والده وأشقائه، وأعمامه وجده ووالدته يتجمعون لمتابعة المباراة.

قال السعيد محارب، والد إسلام: أتمنى من الله أن يحرز إسلام هدف من بين هدفى الأهلى اللذان سيحرزهما فى المباراة إن شاء الله"، مؤكدا أنه يتذكر عندما كان إسلام عمره 8 سنوات وكان يرافقه لنادى كفر الشيخ الرياضي، وكان يرافقه فى مبارياته وبعدها انتقل للأهلى وعمره 17 سنة وانضم للمنتخب قبل الأهلى.

وأضاف والد اسلام أنه تلقى اتصالا أمس من إسلام، واطمأن عليه وطمأنه على حسن الاستقبال بتونس، وطلب منه أن يدعو له، مشيراً إلى أنه يتابع كافة المباريات وخاصة التى يشارك فيها إسلام.

وأضاف شمس شقيق إسلام، لاعب نادى سيدى سالم، أنه يتمنى الفوز للاهلى ويكون اسلام سببا فى الفوز على الترجى والعودة بالكأس لتكون البطولة التاسعة التى يحققها النادى فى تاريخه، متمنياً أن يكون من بين لاعبى النادى ليكون بجوار شقيقه.

وقال شقيق إسلام، تجتمع الأسرة قبل المباراة وخاصة أبناء أشقاء إسلام مرتدين فانلة الاهلى وتحمل رقَم "5" ومكتوب عليها أسماء أبناء أشقاءه "جنا والسعيد واحمد ونور.















