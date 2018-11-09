هيلى: كوريا الشمالية ارجأت اجتماعا مع بومبيو لأنها لم تكن مستعدة

الأمم المتحدة (رويترز)

قالت نيكى هيلى مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للصحفيين، الخميس، إن مسؤولين من كوريا الشمالية ارجأوا موعدا مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو كان مقررا هذا الأسبوع لأنهم لم يكونوا مستعدين.

وأضافت هيلى "قالت كوريا الشمالية إنها تحتاج لتأجيل الاجتماع لسبب ما. الوزير بومبيو كان مستعدا للحضور ونحن لا نزال على استعداد للحوار لكننى لا أعتقد أن هناك بعض القضايا الكبيرة. تحدثت مع الإدارة والأمر ببساطة هو أنهم ارجأوا (الاجتماع) لأنهم لم يكونوا مستعدين".