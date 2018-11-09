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نقيب الزراعيين: 15 مليون شجرة فى الشوارع تستهلك مليار متر مكعب مياه سنويا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:00 ص
نقيب الزراعيين: 15 مليون شجرة فى الشوارع تستهلك مليار متر مكعب مياه سنويا اشجار - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مصر بها حوالى من  14 إلى 15 مليون شجرة زينة، بأنواعها المختلفة فى الشوارع، تستهتلك حوالى مليار متر مكعب سنويًا، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يتم زراعة الأشجار المثمرة داخل المدارس والنوادى، لتحل محل نباتات الزينة، والتى ستحقق فائدة فى توفير الثمار المختلفة ويستفيد منها عامل بالمدرسة أو العمل، وتوفر ثمار  فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر تتعرض لتقلبات جوية، وبالتالى أكثر شىء يتكيف مع التقلبات المناخية هى الأشجار مستديمة الخضرة التى تستمر طوال العام كالبرتقال، وليست المتساقطة، لافتًا إلى أن نقابة الزراعيين بالتعاون مع نقابتى العلاج الطبيعى والمعلمين، وائتلاف فى حب مصر، تبنوا مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة.

وأوضح أن مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة، تم تنفيذها فى 9 محافظات، وسيتم الانتهاء من تعميمها على مستوى الـ27 محافظة فى نهاية مارس المقبل، موضحًا أنه يتم دعم كل محافظة كمرحلة أولى بمنحها 3 آلاف شجرة مثمرة.

 

 

 

 

 


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