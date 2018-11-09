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نقابة عاملى "السكة الحديد" تطالب بتثبيت العمالة الموسمية وزيادة مرتباتهم

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:16 ص
نقابة عاملى "السكة الحديد" تطالب بتثبيت العمالة الموسمية وزيادة مرتباتهم عبد الفتاح فكرى رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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رفعت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد مذكرة إلى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، تطالب بتثبيت العمالة الموسية بالهيئة (العاملة بنظام 55 يوما)، مع زيادة مرتباتهم مراعاة للظروف الاقتصادية التى يمرون بها نتيجة أن مرتباتهم محددة شهريا بـ 750 جنيه لكل عامل بدون أى حوافز أو مكافآت أخرى.

وأضافت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد فى المذكرة التى رفعها رئيسها عبد الفتاح فكرى أن يوجد بالهيئة 1025 عاملا بنظام الـ 55 يوما يسدون العجز الموجود فى الهيئة ويعملون فى كافة المجالات، ورغم ذلك لم يتم تثبيتهم حتى الآن، ويحصلون على مرتبات ضعيفة للغاية لا تتماشى مع الظروف الاقتصادية التى يعانون منها.

 


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