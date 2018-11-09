نتنياهو يسمح لنائبات بالكنيست اقتحام المسجد الأقصى

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت هيئة الإذاعة والبث فى إسرائيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سمح لأعضاء الكنيست السيدات باقتحام المسجد الأقصى.

وقالت الإذاعة أن شولى رفائيلى من كتلة البيت اليهودى كانت قد طلبت من نتنياهو السماح بزيارة المسجد الأقصى، حيث كان نتنياهو قد أصدر فى السابق تعليمات بعدم زيارة أعضاء الكنيست السيدات للمسجد الأقصى، لكنه وافق على طلبها .

ومن جانبها علقت النائبة بالكنيست أن المسجد الأقصى يعتبر أكثر الأماكن المقدس لدى اليهود حيث به هيكل سليمان المزعوم، معتبرة فى الوقت ذاته أن منع السيدات من زيارة الأقصى كان غير شرعى .

يذكر أن يوم الأربعاء الماضى شهد اقتحام الحاخام المتطرف عضو الكنيست الإسرائيلى عن حزب الليكود اليمينى، يهودا غليك، للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، على رأس مجموعة من المستوطنين، وبرفقة حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.