مياه القليوبية تعلن الانتهاء من إصلاح 4 انفجارات للخطوط الرئيسية بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة ميا الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، الانتهاء من إصلاح 3 أعطال بخطوط رئيسية بمدينتي شبرا الخيمة وقها، وذلك من خلال الفرق الفنية التابعة للشركة على مستوى المحافظة، والعمل على رفع تراكمات المياه، إلى جانب رد الشئ لأصله.

واوضح رئيس مياه القليوبية في بيان، أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح عطل مياه بشارع محمد عطيه بمنطقة بيجام بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، ورفع كل تراكمات المياه لتسير حركة المرور ورد الشئ لأصله، كما تم الانتهاء من أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع بورسعيد بمدينة قها، وتم شفط المياه وانهاء المشكلة واصلاح العطل، إلى جانب الانتهاء من إصلاح عطل أخر بشارع القيسارية بالمدينة.

وتابع "مجاهد"، أنه منذ قليل تم الانتهاء من إصلاح عطل مياه بشارع 135 بمنطقة إبراهيم بك بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، مناشدا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن اية اعطال من خلال الرقم الساخن للشركة 125.