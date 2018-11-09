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موقع النادى الأهلى الرسمى يعود للعمل بعد تعرضه للقرصنة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:50 ص
موقع النادى الأهلى الرسمى يعود للعمل بعد تعرضه للقرصنة النادى الأهلى
كتب هيثم سلامة وعمرو جاب الله
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عاد موقع النادى الأهلى الرسمى للعمل مرة آخرى ، بعد تعرضه لقرصنة إلكترونية أدت لتوقفه عن العمل.

وكانت الشركة المسئولة عن الموقع الرسمى للنادى الأهلى، أعلنت أنها قد اتخذت إجراءاتها لإعادة الموقع الرسمى للعمل، حيث تعرض للقرصنه مما أدى إلى إيقافه ونشر خبر غير صحيح حول تحقيق الترجى انتصارا على الفريق الأحمر.

من المقرر أن يلتقى الأهلى مساء اليوم الجمعة مع الترجى التونسى على ملعب رادس فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا وكان الفريق الأحمر قد فاز فى الذهاب ببرج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موقع النادى الأهلى
موقع النادى الأهلى

 

 

 

 

 


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النادى الأهلى

الترجى التونسى

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