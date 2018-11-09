موجز أخبار الساعة 1.. التموين تطرح حلوى المولد بـ 30 جنيها للكيلو غدا

نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تغطية لاستعدادات نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى، وحادث إطلاق نار بأستراليا، فضلا عن مزيد من التقارير الفنية والاقتصادية والسياسية.

وفيما يلى موجز لأهم الأخبار الساعة 1 مساء

الشرطة الأسترالية: مهاجم ملبورن صومالى قاد سيارة محملة باسطوانات غاز

أفادت الشرطة الاسترالية بأن صوماليا طعن ثلاثة أشخاص فى مدينة ملبورن اليوم الجمعة وأنه قاد سيارة محملة باسطوانات غاز اشتعلت فيها النيران وقالت إنها تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابى.

التموين تطرح غدا حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية والكيلو بـ30جنيها

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك فروع الشركة المصرية لتجارة العامة والشركات التابعة للشركة للقابضة للصناعات العذائية اعتبارا من الغد بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حيث ستقوم شركة مخابز القاهرة بتوريد المنتجات بجانب حصول الشركة القابضة على عروض من العديد من الشركات الأخرى.

الأهلي يتحرك إلى ملعب رادس فى السادسة مساءً لخوض النهائي الأفريقى

تتحرك بعثة فريق الأهلي من مقر إقامتها بتونس فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، متوجهة إلى ملعب رادس لخوض مباراة الترجى، فى إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا التى ستُقام فى التاسعة مساءً.

مصرع منفذ هجوم أستراليا متأثرا بجراحه فى المستشفى

ذكرت صحيفة ذا أيدج، الأسترالية أن منفذ الهجوم المسلح فى مدينة ميلبورن لقى مصرعه فى المستشفى.

أمطار غزيرة على السواحل الشمالية غدا.. والصغرى بالقاهرة تسجل 17 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا السبت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء، ومتوسطة الشدة على القاهرة، وخفيفة على شمال الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة .

11 معلومة عن الإعلامية الراحلة نادية صالح.. تعرف عليها

توفيت اليوم الإعلامية الكبيرة نادية صالح عن عمر 78 عاماً ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، بعدما قدمت عددا كبيرا من البرامج الإذاعية التى نالت شهرة كبيرة.

تبدأ غدا.. 8 خطوات لتقديم تظلمات على تحديث بيانات بطاقات التموين

تيسيرا على المواطنين فى تقديم الخدمات، تبدأ مكاتب التموين استقبال طلبات التظلمات من أصحاب البطاقات التى بها مشاكل فى تحديث البيانات اعتبارا من غد السبت 10 نوفمبر.

شكري يرأس وفد مصر فى أعمال اللجنة المصرية البحرينية المشتركة في المنامة

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، مساء غد السبت، إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة، والتي من المقرر عقدها على مدار يومى السبت والأحد برئاسة وزيري خارجية البلديّن.

قائد طائرة الجماهير إلى تونس يرفع علم الأهلى ويؤكد: أتمنى التتويج باللقب التاسع.. صور

أكد قائد الطائرة الخاصة التى تقل جماهير الأهلى إلى تونس صباح اليوم أن يشجع النادى الأهلى ورفع علم القلعة الحمراء، متمنيا تحقيق الفوز أمام الترجى فى رادس الليلة والتتويج بالبطولة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء.

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء عددا من القرارات التى اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والتى تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.

عقبات تواجه الأهلى قبل ساعات من موقعة رادس.. التحكيم يثير مخاوف الجماهير.. بيان الكاف ضد كارتيرون علامة استفهام.. غياب فتحى ومؤمن وإيقاف أزارو يهدد حلم التاسعة.. وقلة الخبرات والأجواء المشتعلة فى المدرجات

يتزين استاد رادس فى تمام التاسعة مساءً لاستقبال العرس الأفريقى، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع كبيرى القارة السمراء الأهلي والترجي، فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، لتحديد بطل القارة.