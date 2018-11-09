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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:09 م
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مواطن يتهم فيتنامية بمحاولة النصب عليه فى 27 ألف جنيها بالفيوم

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:34 م
مواطن يتهم فيتنامية بمحاولة النصب عليه فى 27 ألف جنيها بالفيوم اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
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اتهم مواطن من قرية فانوس، بمحافظة الفيوم، سيدة فيتنامية الجنسية، بمحاولة النصب عليه فى مبلغ مالى قدره 27 ألف جنيها ن تحرر عن الواقعة المحضر اللازم . 

تلقى  اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم،  إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من "محمد ج.ج -  23 سنة-حاصل على ليسانس دار علوم)، ومقيم بقرية فانوس، بمركز طامية، بتعرضه لمحاولة نصب من إحدى السيدات، وتدعى "كاميلا.د" (فيتنامية الجنسية) ومقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، تعرف عليها من خلال موقع التواصل الاجتماعى،  وعرضت عليه إرسال مليونى دولار لتوزيعها على الفقراء عن طريق حقيبة دبلوماسية، نظير سداده مبلغ 27 ألف جنيها لشخص آخر سيتصل به لاحقا.

ولفت المواطن ان السيدة طلبت منه سداد المبلغ كمصروفات للإفراج الجمركى عن الحقيبة الدبلوماسية  ، التى تحوى الدولارات، وفى وقت لاحق تلقى اتصال هاتفى من شخص يتحدث العربية، يدعى "مارتن.ج" من هاتف محدد، طالبا منه تحويل مبلغ المصروفات له على حساب محدد بأحد فروع البنك المتحد المصري، لاستلام الحقيبة ، وهو ما أثار شكوكه ودفعه للتقدم ببلاغ للشرطة . 

 

 

 

 


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