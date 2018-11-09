مهرجان المرأة العربية يٌكرم حسن راتب لدور قناة المحور وبرامجها الداعمة لحواء

كرمت الدكتورة أمال إبراهيم، رئيس مهرجان المرأة للإبداع والتميز، الدكتور حسن راتب، رئيس شبكة قنوات المحور، وذلك لدوره الرائد والمتميز في تقديم مجموعة منوعة من البرامج التي تخص المرأة بشكل خاص ومساندتها.

يأتى ذلك فى إطار الدورالهام للإعلام الجاد والهادف الذى يدعم المرأة وقضاياه ، مشيدةً بدور قناة المحور " قناة الأسرة العربية " فى تناول قضايا الأسرة العربية بشكل عام والمرأة بشكل خاص.









تكريم الدكتور حسن راتب

من جانبه أعرب الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، ورئيس قناة المحور، عن سعادته بالتكريم، قائلاً إن مهرجان المرأة العربية للإبداع والتميز يسلط الضوء على دور المرأة العربية، والتي تعد قوى عظمى وموروث عريق في الأمة العربية ، وإن المهرجان هو أحد العناصر الهامة لرؤية جديدة ولحركة فاعلة للقوى الناعمة فى هذه الأمة.







وأضاف "راتب"، أنه من حسن الطالع أن يأتى هذا المهرجان مع السيرة النبوية العطرة "ميلاد النبى المصطفى "، ومهرجان المرأة العربية يأتى اليوم ليٌعبر عن رسالة للقوة الناعمة وهى القوة الحاسمة والحاكمة تتمثل فى الثقافة والإبداع والموروث الثقافى الضخم لهذه الامة العريقة تلك الامة وذلك الانسان المصرى والذى انار العالم بثقافته بثقافته من علم وتنوير وثقافة ، بالإضافة الى الموروث الدينى والذى يتميز بالسماحة والوسطية ووصل هذا الدين الى كل العالم.





ودعا راتب فى ختام كلمته الى ان نعود الى ثقافتنا ومورثنا الثقافى والابداعى وان مهرجان الامة العربية حلقة فى هذا الاطار الهام





جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان المرأة للإبداع والتميز، والذي ضم العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والرياضية وأعضاء مجلس النواب، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



تكريم الدكتور حسن راتب





جانب من فعاليات تكريم الدكتور حسن راتب

جانب من فعاليات تكريم الدكتور حسن راتب



تكريم الدكتور حسن راتب



تكريم الدكتور حسن راتب



