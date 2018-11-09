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منظمة التعاون الإسلامى تدين تفجيرات مقديشو

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:20 م
منظمة التعاون الإسلامى تدين تفجيرات مقديشو تفجيرات الصومال - أرشيفية
(أ ش أ)
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أدانت منظمة التعاون الإسلامى بشدة التفجيرات الإرهابية التى شهدتها اليوم الجمعة العاصمة الصومالية مقديشو؛ وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

وجددت المنظمة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - تأكيد موقفها الرافض والمندد لجميع أشكال التطرف والإرهاب، وتضامنها التام مع الحكومة الصومالية فى حربها ضد الإرهاب.

واعتبر الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التفجيرات عملا إجراميا يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى الصومال، مشددا على ثقته التامة بأن الصومال سوف يتجاوز هذه المرحلة وسيواصل مسيرته فى استعادة الاستقرار والازدهار.

وتقدم العثيمين بخالص تعازيه لأسر الضحايا وللحكومة الصومالية وشعبها.. متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

 


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منظمة التعاون الإسلامى

تفجيرات مقديشو

مقديشو

الصومال




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