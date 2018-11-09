ملك الأردن يحيى الذكرى الـ13 لتفجيرات عمان: أظهرت للعالم مقدار قوة شعبنا

كتبت ريهام عبد الله

أحيا الملك عبد الله بن الحسين عاهل الأردن، الذكرى الثالثة العشر للتفجيرات الإرهابية التى وقعت فى العاصمة الأردنية عمان، واستهدفت 3 فنادق وأسفرت عن مقتل 60 شخص، وإصابة ما يقرب من 200 شخصا.



العاهل الأردنى

وقال العاهل الأردنى: "تفجيرات عمان الأليمة أظهرت للعالم مقدار قوة شعبنا في وجه كل من يحاول تحدي إرادته، وتهديد عقيدته، وأثبت عبرها الأردنيون، كما أثبتوا مرارا، أنهم أهل العزيمة الصلبة والنخوة والصمود، وأن أردن التسامح والإخاء قوي منيع بأبنائه وبناته الذين لن تتمكن قوى الشر من أن تهزمهم أو تثني عزائمهم".

يذكر أنه فى يوم 9 نوفمبر 2005، الذى عرف بـ"الأربعاء الأسود"، وقعت 3 عمليات تفجير إرهابية باستخدام أحزمة ناسفة، استهدفت 3 فنادق تقع فى وسط العاصمة الأردنية عمان، حيث وقع أولها فى تمام الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلى لمدينة عمان، فى مدخل فندق الراديسون ساس، ثم ضرب الثانى فندق حياة عمان، ثم بعدها بدقائق تم استهداف فندق "دايز إن"، وكان من بين أسباب ارتفاع عدد الضحايا، إقامة حفل زفاف فى ذات التوقيت بأحد الفنادق المستهدفة.