معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورات تدريبية لكوادر مصرية وعربية

فى إطار جهود وزارة الخارجية لنقل الخبرات وبناء كوادر الدولة المصرية والدول العربية الشقيقة، نظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية مؤخراً عدة دورات تدريبية فى مجالات تنمية المهارات الدبلوماسية والمراسم والتخاطب والعلاقات والمنظمات الدولية لكوادر من وزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والجامعة المصرية اليابانية، ومدينة الإنتاج الإعلامي ولجنة الإعلام بمجلس النواب المصري، بالإضافة إلى كوادر من الدول العربية الشقيقة، وذلك من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والمسئولين رفيعي المستوى.

وحرص المعهد على إعداد برنامج تدريبي متكامل في الدورات التدريبية التي عقدها مؤخرا، بحيث يتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل المحور الأول في الموضوعات المراسمية والاتيكيت بتدريبات عملية، بينما تناول المحوران الثاني والثالث الموضوعات السياسية وتنمية القدرات والمهارات الدبلوماسية، حيث شمل البرنامج التدريبي التعريف بالدبلوماسية العامة وسياسة مصر الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات تفاعلية عن تنمية قدرات ومهارات التخاطب فى الأعراف الدبلوماسية والمفاوضات من الناحيتين المراسمية والموضوعية، وعن التعامل مع صورة مصر فى الخارج وفى الإعلام، وتمكين المرأة.

وفى ختام دورة تدريبية عُقدت مؤخرا بمقر المعهد، تم ترتيب زيارة إلى قصر وزارة الخارجية التاريخي بميدان التحرير لتفقد متحف وزارة الخارجية وتعريف الكوادر المصرية والعربية بتاريخ الدبلوماسية المصرية العريق. كما أعقب هذه الزيارة قيام السفير د. سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بتسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية للمشاركين، وذلك بحضور رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري، ورئيس العلاقات الدولية بوزارة الاتصالات.

وجدير بالذكر أن معهد الدراسات الدبلوماسية يشهد تطوير برامجه التدريبية الخاصة بتنمية قدرات الكوادر الوطنية من مختلف مؤسسات الدولة، وكذلك كوادر الدول العربية والأفريقية الشقيقة، علما بأن المعهد أُنشئ فى يونيو 1966 بقرار جمهورى بغرض توفير أحدث التدريبات العملية والتطبيقية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة فى العمل الدبلوماسى.