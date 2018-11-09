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معا نجدهم.. 9 حالات جديدة فى حملة "اليوم السابع" للبحث عن المفقودين

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:00 م
معا نجدهم.. 9 حالات جديدة فى حملة "اليوم السابع" للبحث عن المفقودين معا نجدهم
كتب محمد تهامى زكى
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اليوم السابع بلس
 

تواصل خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" حملة "معا نجدهم"، المعنية بالبحث عن المفقودين، من خلال نشر صورهم، والعثور عليهم لعودتهم لأسرهم.

       

ننشر اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من صور الأطفال المفقودين، بالتعاون مع صفحة المفقودين، ونؤكد أن كل الحالات الواردة ضمن الحملة يتم نشرها بعد التحرى عن الموقف القانونى، والإطلاع على صور من المحاضر الرسمية للاختفاء فى أقسام الشرطة، أو التعهدات التى أقر بها أولياء الأمور وتفيد باختفاء أبنائهم.

 

للمشاركة فى الحملة، تواصلوا معنا عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى لـ"اليوم السابع"، أو من خلال "صفحة المفقودين"، أو الاتصال على هواتف الأهالى أسفل كل حالة أو من خلال الرقم 01115050881 - 01146128119.

 

1- محمد هانى محمد واعر

العنوان: قرية السعادنة - بنى سويف

تاريخ الاختفاء: 8 نوفمبر 2018

السن الحالى: 5 أعوام

أرقام التواصل: 01287603403 - 01276631208 - 01112382868

         محمد هانى محمد واعر

محمد هانى محمد واعر

 

               

2- مصطفى إبراهيم محمد عبد الباقى

العنوان: دير السنقورية - مركز بنى مزار - المنيا

تاريخ الاختفاء: 1 نوفمبر 2018

السن: 15 عام       

أرقام التواصل: 01121604388 - 01221683771

مصطفى إبراهيم محمد عبد الباقى
مصطفى إبراهيم محمد عبد الباقى

 

3- يوسف عيد سلامة محمد

العنوان: البراجيل - الجيزة

تاريخ الاختفاء: 7 نوفمبر 2018

السن: 10 أعوام      

أرقام التواصل: 01116647834 - 01200487673

يوسف عيد سلامة محمد
يوسف عيد سلامة محمد

 

4- السيدة فتحى محمد محمد حسين

العنوان: منطقة مسطرد - شبرا الخيمة - القليوبية

تاريخ الاختفاء: عام 2000

السن الحالى: 27 عام

السن وقت الاختفاء: 9 أعوام 

أرقام التواصل: 01155584349

السيدة فتحي محمد محمد حسين
السيدة فتحي محمد محمد حسين

 

5- سيد نبيل عبد الحميد قرنى

العنوان: قرية السلطانى - مركز ببا - بنى سويف

تاريخ الاختفاء: 5 نوفمبر 2018

السن: 11 عام       

أرقام التواصل: 01117985254

سيد نبيل عبد الحميد
سيد نبيل عبد الحميد

 

6- ماجد عبد الرحمن عبد الحفيظ

العنوان: قرية أسنيت - كفر شكر - القليوبية

تاريخ الاختفاء: 16 سبتمبر 2018

السن: 36 عام       

أرقام التواصل: 01271186557

ملحوظة: يعانى من اضطرابات نفسية

ماجد عبد الرحمن عبد الحفيظ
ماجد عبد الرحمن عبد الحفيظ

 

7- ولاء وليد جمال

العنوان: قرية بهرمس - إمبابة - الجيزة

تاريخ الاختفاء: 30 يونيو 2017

السن: 11 عام       

أرقام التواصل: 01002978173 - 0238736477 - 01151467189

ولاء وليد جمال
ولاء وليد جمال

 

8- أحمد على خليل

العنوان: الجيزة

تاريخ الاختفاء: 2007

السن الحالى: 14 عام 

السن وقت الاختفاء: 3 أعوام

أرقام التواصل: 01119055442 - 01009897321

أحمد على خليل
أحمد على خليل

 

9- عبد الرحمن رجب أبو عيسى

العنوان: بلبيس - الشرقية

تاريخ الاختفاء: عام 2012

السن الحالى: 9 أعوام 

السن وقت الاختفاء: 3 أعوام

أرقام التواصل: 01211948421 - 01272136884

عبد الرحمن رجب أبو عيسى
عبد الرحمن رجب أبو عيسى

 


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