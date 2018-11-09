مصممة النصب التذكارى لـ"إحياء الإنسانية": لأن قلوبنا متحدة سنصبح أكثر سعادة

كتب محمد تهامى زكى

علقت شوشا كامل أبو الخير، مصصمة النصب التذكارى لمتحف إحياء الإنسانية فى شرم الشيخ، عن تصميمها الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش فعاليات منتدى الثانى لشباب العالم.

ونقلت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، تصريحات للمصممة المتميزة شوشا، قالت فيها: "نحن كلنا بشر، ربما نبدو مختلفين فى الشكل ونتحدث بلغات مختلفة ولدينا أنماط حياة وردود أفعال مختلفة، لكن ولأن قلوبنا متحدة سوف نصبح أكثر سعادة".



شوشا أبو الخير

وأوضحت شوشا: "المفهوم الأساسى لهذا النصب التذكارى هو تجسيد وخلق هذا الإبداع الرائع"، مضيفة: "فقدت النفوس، واليوم نحيى وجودهم من خلال أعمدة الضوء على طول الطريق إلى النصب التذكارى".







