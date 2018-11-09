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مصرع منفذ هجوم أستراليا متأثرا بجراحه فى المستشفى

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:34 م
مصرع منفذ هجوم أستراليا متأثرا بجراحه فى المستشفى هجوم أستراليا
كتبت - سالى حسام
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ذكرت صحيفة ذا أيدج، الأسترالية أن منفذ الهجوم المسلح فى مدينة ميلبورن لقى مصرعه فى المستشفى.
 
وبحسب الصحيفة فإن منفذ الهجوم كان تعرض لإطلاق نار من قبل الشرطة الأسترالية بعدما تمكن من طعن 3 أشخاص لقى واحد منهم مصرعه.
 
وأعلنت الشرطة، إنها تتعامل الأن مع الهجوم باعتباره عملا إرهابيا، مشيرة إلى أن المسلح كان معروفا لدى أجهزة الاستخبارات. 
 
وبحسب التقارير الإعلامية وقع الهجوم الساعة 4 والنصف مساء بالتوقيت المحلى، وتوجه مئات من عناصر الشرطة لموقع الهجوم أمام مركز تجارى فى شارع بورك، وتمكنوا من اعتقال المشتبه به.
 
وتشير التقارير، إلى أن منفذ الهجوم قاد سيارة على الرصيف، ثم اصطدم بواجهة المتاجر فى شارع بورك التجارى قبل أن يشعل النار فيها ثم توجه لطعن رجال الشرطة والمواطنين.
 

 


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