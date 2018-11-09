مصرع طالبة وإصابة 12 أخرين في تصادم سيارتين بطريق بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقيت طالبة مصرعها وأصيب 12 آخرين في حادث تصادم سيارتين أمام كوبري قرية الدقدوقى بطريق " دسوق كفر الشيخ " وتم تقل جثمان الطالبة لمشرحة مستشفى دسوق العام ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج الازم ، تحرر المحضر اللازم.

ونعى المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ،برئاسة الدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وفاة الطالبة "حلوة عبد النبي محمد" الطالبة بالمعهد، والتي وافتها المنية إثر تعرضها لحادث.

وقال الدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، " تتقدم أسرة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ بخالص العزاء لأسرة الطالبة حلوة عبد النبي محمد الطالبة بالمعهد داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم زويها الصبر والسلوان "، معبراً عن تمنياته بالشفاء العاجل للطلبة المصابين في الحادث.