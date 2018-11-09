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مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة بمطروح

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:27 م
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة بمطروح إسعاف - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي
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لقى شاب مصرعه و أصيب 13 آخرين بينهم 2 من السودان و 1 من محافظة الفيوم  و11 من محافظة بني سويف، فى انقلاب سيارة بصحراء مطروح .

وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن  مستشفي النجيلة المركزي استقبل جثة هامدة  لـ محمود أبو السعود حسين عبد الهادي" 24 سنة " من بني سويف، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة،وتم التحفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة،   كما استقبل المستشفى 13 مصاباً في نفس الحادث، وهم  محمد شعبان رجب "24 سنة" الفيوم، يعاني من  اشتباه كسر بالظهر وجرح قطعي بالرأس +pc، واحمد عاطف عابدين "22 سنة" من بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية وجرح قطعي بالرأس، ومحمد ربيع فتحي " 15 سنة" بني سويف، مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وعمرو حمادة محمود " 24 سنة" بني سويف، بكدمات شديدة بالرأس ومحمد احمد حميدة " 38 سنة" بني سويف، بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد جابر شعبان " 20 سنة" من بني سويف، مصاب باشتباه كسر بالجمجمة  ، ويحيي زكريا محمد احمد " 24 سنة" من بني سويف، مصاب بنزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض والركبة والعمود الفقري  وصديق أبو بكر إبراهيم " 22 سنة" من السودان، مصاب بكسر بالكتف  الأيسر وأصابع اليد اليسرى، ومحمد إبراهيم بشير "26 سنة" من السودان، مصاب بسجحات وكدمات، وإسلام عادل صالح حسن من بني سويف " 24 سنة"، مصاب بسجحات وكدمات، وياسر عباد محمد بدران "30 سنة" كدمات وسجحات، ومحمد بكر محمد مبروك "26سنة" سحجات  جرح بالشفه3سم ومنصور محمود حسن احمد " 24 سنة" من بني سويف، مصاب بسجحات وكدمات

 

 
 
 
كشف باسماء المصابين
كشف باسماء المصابين

 


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