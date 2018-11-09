مصرع امرأتان وطفلة فى "ضبعة الآن" بالأردن بسبب الأمطار

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشون الإعلام واللمتحدثة باسم الحكومة الأردنية ان الهطول المطرى الكثيف فى منطقة ضبعة الآن أدى إلى إغلاق الطريق الصحراوى بالاتجاهين بعد أن غمرت المياه المنطقة، ما أدى الى وفاة 3 مواطنين (سيدتان وطفلة) وتوقف عدد كبير من السيارات فى المنطقة بعد تعطل حركة السير بالمنطقة.

وقالت غنيمات فى بيان لرئاسة الحكومة الأردنية، إن الحكومة دفعت طائرة استطلاع جوى تقوم بتمشيط المنطقة للوقوف على الحالة .

وشدد على أن الهطول المطرى ما زال مستمراً، منبهة المواطنين التعامل مع الحالة الجوية بمنتهى الجدية والحرص نظراً لخطورتها وتوقع استمراها خلال اليومين المقبلين .

وأضافت أنه تم تم تأمين 60 شخص إلى مناطق آمنه من منطقه ضبعه ونقل 9 إلى مستشفى النديم قد يكون هناك وفيات.