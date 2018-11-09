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مشاركة مصرية فى بطولة العالم للألعاب الالكترونية العاشرة فى تايوان

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:00 م
مشاركة مصرية فى بطولة العالم للألعاب الالكترونية العاشرة فى تايوان المنتخب المصرى المشارك ببطولة العالم للألعاب الإلكترونية
كتبت هبة السيد
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تشارك مصر فى بطولة العالم العاشرة للألعاب الإلكترونية (كاوشيونج ٢٠١٨) التى ينظمها الاتحاد الدولى للرياضات الإلكترونية بمدينة كاوشيونج التايوانية خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجارى.
 
كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قراراً بمشاركة الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية فى البطولة بفريق فى لعبة ( ليج اوف ليجنز) مكون من 5 لاعبين، وبلاعب فى مسابقات لعبة ( تيكن ٧).
 
ووصل اليوم المنتخب المصرى إلى العاصمة التايوانية تايبيه، استعداد للمباريات التى تبدأ فى مجمع الصالات المغطاة لمدينة كاوشونج وتبلغ جوائز المسابقة 50 ألف دولار.
 
وأسفرت القرعة عن مشاركة الفريق المصرى فى مجموعة تضم الفليبين وهولندا، وفى اللعبة الفردية مع أقوى مجموعة حيث تضم كوريا الجنوبية وإيطاليا وتونس.
 
ويمثل مصر فى لعبة ليج اوف ليجنز كل من خالد فوزى وكريم نصرالدين ومحمد مجدى واسلام اشرف وحمزة اشرف، ويشارك فى لعبة تيكن ٧ اللاعب احمد الدسوقى ( محافظة الدقهلية ).
 

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