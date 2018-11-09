مستوطنون إسرائيليون يقتحمون بلدة فلسطينية ويخطون شعارات عنصرية

كتب : أحمد جمعة

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الجمعة، بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية عليها وعلى عدد من الجدران.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت البلدة فجرا وأعطبت عددا من المركبات، عرف من أصحابها منهل خالد عودة، وإياد شحادة ديك، وزكريا محمود ديك، وعثمان شحادة ديك، والأشقاء مهند وأحمد وهاني بكر مصطفى.

يأتى ذلك استمرارا للتصعيد الذى تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى مدن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، فضلا عن الاقتحامات المستمرة لمسجد الأقصى المبارك ومنع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل.