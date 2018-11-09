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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:24 م
خالد صلاح
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مسئول أممى: 6.2 مليون نازح فى سوريا ينتظرون العودة إلى مناطقهم

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:00 م
مسئول أممى: 6.2 مليون نازح فى سوريا ينتظرون العودة إلى مناطقهم سوريا
أ ش أ
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أعلن أمين عوض، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن 6.2 مليون نازح فى سوريا لايزالون ينتظرون العودة إلى مناطقهم .

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المسؤول الأممى قوله ، اليوم الجمعة، إن الكثير من هؤلاء النازحين عادوا إلى منازلهم بعد تحرير الجيش السورى مناطقهم، مشيرا إلى أن الكثيرين من النازحين داخل سوريا يعانون كما لو كانوا خارجها.

وأوضح أن أكثر ما يحتاجونه هو السكن والخدمات والرعاية الصحية والأمان ووسيلة العيش فى منطقة الإقامة الدائمة والتعليم لأبنائهم ، موضحا أن استطلاعات أجريت بين النازحين واللاجئين السوريين، دلت على أن 82% منهم على استعداد للعودة إلى مناطقهم.


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