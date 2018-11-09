مسئولة أممية: الجيش اللبنانى حقق تقدما كبيرا فى عملية السيطرة على حدود البلاد

بيروت /أ ش أ/

قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان برنيل دايلر كاردل، إن الجيش اللبنانى استطاع أن يحقق تقدما ملموسا فى مجال بسط سيادة الدولة اللبنانية على الحدود، خاصة مع إنشاء 4 أفواج حدودية جديدة على طول الحدود الشمالية الشرقية للبلاد وإنشاء أبراج مراقبة تستخدم فى عمليات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب وعمليات التهريب.

وأشارت المنسقة الأممية – فى تصريحات لها عقب زيارتها لمراكز عسكرية حدودية – إلى أن الجيش اللبنانى استطاع تحقيق إنجازات فى مجال السيطرة على الحدود، داعية فى هذا الصدد إلى سرعة تشكيل حكومة توافقية فى أقرب وقت ممكن حتى يتمكن لبنان من الاستفادة الكاملة من الدعم الدولى المنسق للجيش اللبنانى وبقية المؤسسات الأمنية، على نحو من شأنه تأمين البلاد وتعزيز الاستقرار فيها على المدى الطويل.