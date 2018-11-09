محافظ مطروح: سلالات نخيل عالمية تدخل واحة سيوة بهدف زيادة الإنتاج

كتب إسلام سعيد

كشف مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أن هناك عدد من الأصناف العالمية للتمور دخلت واحة سيوة مؤخرا بهدف زيادة إنتاج الواحة من التمور، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير من الحكومة لتطوير قطاع التمور فى مصر.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر صحفى على هامش مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة، أن إقامة مهرجان التمور الدولى فى مصر للعام الرابع على التوالى جاء برسالة تؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار فى العالم.

وأكد أن جائزة التمور التى تقدمها الإمارات حققت العديد من الفوائد لزراعة التمر السيوى والتى ساهمت فى تعظيم القيمة المضافة للتمور السيوية وزيادة حجم الإنتاج وتحسين السلالات الحالية بالإضافة إلى استنباط سلالات جديدة لم تكن موجودة فى مصر .

وأضاف محافظ مطروح، أنه من خلال متابعتنا للجهود المختلفة للقائمين على تنمية قطاع التمور والتى ساهمت فى إقامة العديد من مصانع التمور وزيادة منافسة التمر المصرى فى كافة الأسواق الدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

على جانب آخر، قال محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن مهرجان التمور الرابع فى سيوة شهد تعاون مشترك هذا العام من قبل الجهات المعنية وجاء نتيجة النجاحات السابقة فى الدورات الثلاثة الماضية.

وأضاف، أن مصر فى السنوات الأخيرة شهدت تطور ملحوظ فى قطاع التمور نتيجة الأبحاث التى أعدتها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الصناعة والمراكز البحثية المتخصصة.