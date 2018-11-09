video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: لجنة لإعادة فحص تظلمات سكان العشوائيات

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:00 ص
محافظ بورسعيد: لجنة لإعادة فحص تظلمات سكان العشوائيات محافظ بورسعيد ومحرر اليوم السابع
بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع" بشأن الأحداث التى واكبت إعلان أسماء المستحقين من قاطنى عشوائيات "هاجوج" و"الجناين" و"الإصلاح" ما أثار حفظية عدد من الذين لم تدرج أسمائهم ضمن كشوف المستحقين للوحدات السكنية البديلة بقرية النورس. 

و أكد الغضبان أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة عبد العظيم رمضان السكرتير المساعد وعضوية كل من الشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى وإدارتى المتابعة والتسكين بالديوان العام لإعادة فحص الملفات التى تم حصرها على الطبيعة ليأخذ كل ذى حق حقه .

 وأضاف أنه لن يظلم مواطن بورسعيدى فى عهدى وأنه يسعى لوصول الوحدات السكنية البديلة للمستحقين فقط من سكان منطقة الجناين بعيدا أية مجاملات أو محسوبيات مضيفا أن الوحدات التى تم تشيدها بقرية "النورس" لقاطنى العشوائيات دون غيرهم . 

فيما أكد عبد العظيم رمضان السكرتير المساعد ورئيس لجنة التظلمات لـ "اليوم السابع"بأن جار فحص جميع التظلمات التى قدمت  للجنة للتأكد من مدى استيفاء الشروط المعمول بها لقاطنى العشوائيات وهى أن يكون من أبناء بورسعيد ومرتبط بها إقامة وعمل لاتقل عن 10 سنوات، ولم يسبق له الحصول على مسكن من قبل.

وأكد أن اللجنة تستقبل ملفات تظلمات المواطنين  المدرجين بالحصر والذين لم يسبق لهم من قبل التقديم لفحصهم إذا كان لديهم مستندات تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية البديلة لكل من تثيت أحقيتهم واستبعاد كل من لم تنطبق عليهم الشروط المعمول بها.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مداخل المحافظة

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

لجنة لاعادة فحص تظلمات




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

الموقع الرسمى للأهلى يتعرض لقرصنة بإعلان انتصار الترجى

الموقع الرسمى للأهلى يتعرض لقرصنة بإعلان انتصار الترجى

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

تعرف على سبب غياب نجلاء فتحى عن عزاء زوجها حمدى قنديل

تعرف على سبب غياب نجلاء فتحى عن عزاء زوجها حمدى قنديل

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة