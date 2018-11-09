محافظ المنيا يوجه بضبط التكاتك المخالفة وإصلاح منظومة النقل الجماعى

كتب فريق المحافظات

كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا محمد سيد رئيس مدينة المنيا بالإسراع في توفير موقف مجمع بقرية تله لحل مشكلة تكدس السيارات وتعطيل حركة المرور بمدخل القرية، مع تفعيل القانون بالحملات المرورية المكثفة بالمراكز لضبط التكاتك المخالفة وايجاد حل فورى لعشوائية وجودها بالمراكز والقرى.

كما وجه المحافظ خلال اللقاء الدوري الذي عقده مع أعضاء مجلس النواب بانهاء اجراءات تخصيص مساحة الارض الخاصة بوحدة مرور مطاى ليتم ادراجها ضمن خطة وزارة الداخلية.

وأشار المحافظ خلال اللقاء الى أنه يتم دراسة اصلاح منظومة النقل الجماعي داخل المحافظة لتغطية وسد العجز بالأماكن التي تحتاج لتوفير مواصلات أمنة وبشكل حضاري للمواطنين وبخاصة بين المراكز منعاً للتكدس وتسيير حركة المرور وكذلك توفير خطوط سير مناسبة لمدينة المنيا الجديدة.

وشدد على ضرورة التكاتف مع الحكومة خلال الفترة القادمة في تحقيق أهدافها وخطتها للتطوير والنظر للمطالب الشعبية وإعطاءها أولوية لحلها، ، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة لن تستطع وحدها حل المشاكل ولكن الأمر يتطلب أيضاً تكاتف وتعاون الجميع من تنفيذيين ونواب.

و فى سياق آخر، قال على غلاب رئيس مركز ديرمواس بالمنيا إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في متابعة أعمال الصيانة الدورية لانارة الكشافات بالمركز ،على مدار شهر أكتوبر الماضي ، حيث انهت تركيب 306كشاف كهربائي (ليد - كابح صوديوم) لإنارة عدد من الطرق بالمركز، بالإضافة إلى اصلاح وصيانه 141 خلايا ضوئية بالكشافات ، وذلك تيسيراً على المارة من المركبات والمواطنين ومنعاً لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.

وأضاف خلال التقرير الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين محافظ المنيا انه جارى إعادة رصف طريق 454 ببنى سالم حتى اودة باشا بطول 2كم (مدينة ديرمواس - بنى سالم ) بتكلفة اجمالية قدرها 2 مليون جنية ، وإعادة رصف 53 من الرصف الحالى تجاه قرية الرحمانية بطول 1كم بحى المدينة بشارع (الرحمانية) بتكلفه اجمالية قدرها مليون جنية ، كما جارى إعادة رصف إيراد الدلجاوى من الطريق 270 اتجاه عزبة الفرا بطول 1250م بتكلفة اجمالية قدروها مليون و 224 ألف.

وفى سياق آخر، قال رئيس المركز انه تم رفع 9216 طن من المخلفات الصلبة والقمامة علي مستوي الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى التابعة لها ، وذلك خلال إحدي حملات النظافة التي تنظمها الوحدة المحلية في إطار الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمركز.