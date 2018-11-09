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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:31 م
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مجهولون يضعون رأس خنزير على مدخل معبد يهودى فى تل أبيب.. فيديو

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:25 م
مجهولون يضعون رأس خنزير على مدخل معبد يهودى فى تل أبيب.. فيديو رأس خنزير على مدخل معبد يهودى
كتب هاشم الفخرانى
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ذكرت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى على موقعها الإلكترونى على الإنترنت أن مجهولون وضعوا رأس خنزير يقطر دماً فى مدخل معبد يهودى بتل أبيب.

وقالت القناة إن الشرطة بدأت فى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة من يقف وراء هذه الوقعة التى شهدت استنكاراً واسعاً فى إسرائيل من قبل مسئوليين وأعضاء بالكنيست.

وأضافت القناة أن رئيس الكنيست يولى أدلشتين استنكر الحادث معتبراً إياه نوعاً من أنواع التحريض ضد اليهود فى إسرائيل من قبل العلمانيين الذين لا يؤمنون باليهودية ولا بأى ديانات أخرى بل ويقدمون على تدنيسها بشكل سافر.

كما وجه وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بنيت من حزب البيت اليهودى المتطرف أصابع الاتهام إلى العلمانيين فى إسرائيل الذين يريدون إشعال الفتنة.


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تل ابيب

راس خنزير

معبد يهودى




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