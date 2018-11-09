مجهولون يضعون رأس خنزير على مدخل معبد يهودى فى تل أبيب.. فيديو

كتب هاشم الفخرانى

ذكرت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى على موقعها الإلكترونى على الإنترنت أن مجهولون وضعوا رأس خنزير يقطر دماً فى مدخل معبد يهودى بتل أبيب.

وقالت القناة إن الشرطة بدأت فى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة من يقف وراء هذه الوقعة التى شهدت استنكاراً واسعاً فى إسرائيل من قبل مسئوليين وأعضاء بالكنيست.

"פשע שנאה חמור": ראש חזיר הוצב בכניסת בית כנסת ברמת השרון • @almazmangisto ו@D0ronhe עם כל הפרטים >> https://t.co/NygNM6cUaR



(צילום: עיריית רמת השרון) pic.twitter.com/6rbMFH7iHP — חדשות עשר (@news10) November 9, 2018

وأضافت القناة أن رئيس الكنيست يولى أدلشتين استنكر الحادث معتبراً إياه نوعاً من أنواع التحريض ضد اليهود فى إسرائيل من قبل العلمانيين الذين لا يؤمنون باليهودية ولا بأى ديانات أخرى بل ويقدمون على تدنيسها بشكل سافر.

كما وجه وزير التعليم الإسرائيلى نفتالى بنيت من حزب البيت اليهودى المتطرف أصابع الاتهام إلى العلمانيين فى إسرائيل الذين يريدون إشعال الفتنة.