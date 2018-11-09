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مباحث التموين تضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية فى الإسماعيلية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:41 ص
مباحث التموين تضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية فى الإسماعيلية العميد دكتور ولاء رضوان رئيس مباحث تموين الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط كميات من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية داخل محل بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.
 
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد دكتور ولاء رضوان  رئيس مباحث التموين مفادها قيام أحد أصحاب محلات مستحضرات التجميل ببيع منتجات منتهية الصلاحية داخل المحل الخاص به بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.
 
وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لمداهمة المحل المتحرى عنه، أسفرت عن ضبط "حاتم.ج" 23 عاما المدير المسئول عن إدارة محل بيع مستحضرات تجميل بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته 300 عبوة من مستحضرات التجميل "معطر، صبغة شعر، جل، شامبو" مختلفة الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية.
 
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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