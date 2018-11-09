مؤشر نيكى ينخفض مع تراجع أسهم شركات تركز على الصين

اختتم المؤشر نيكى اليابانى الأسبوع على انخفاض، مقتفيا أثر خسائر أوسع نطاقا في أسواق الأسهم العالمية، فى وقت تضغط فيه المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على بعض أسهم الشركات التى تركز على الصين.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى منخفضا 1.05 بالمئة عند 22250.25 نقطة، متراجعا من أعلى مستوى فى أسبوعين ونصف الأسبوع والذى بلغه خلال الجلسة السابقة ليمحو تقريبا جميع المكاسب التي حققها في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع المؤشر القياسي الياباني 6.1 بالمئة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ أواخر مارس فى 26 أكتوبر، لتبلغ المكاسب ذروتها في موجة ارتفاع جاءت أمس الخميس في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وتحركت الأسهم الآسيوية اليوم مبتعدة عن أعلى مستوى في شهر مع انخفاض وول ستريت الليلة الماضية بفعل تراجع أسعار النفط الخام الأمريكي وبعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على خططه لرفع أسعار الفائدة تدريجيا.

وقال محللون إن بعض أسهم الشركات التى تركز على الصين سجلت أداء دون السوق بوجه عام اليوم.

وانخفضت أسهم فانوك المصنعة للمعدات الآلية للمصانع 4.8 بالمئة، وخسرت أسهم نابتيسكو 3.2 بالمئة وهبطت أسهم كينس 0.9 بالمئة.

كما انخفضت العلامات التجارية التى تسجل طلبا قويا من عملاء صينيين، وتراجعت أسهم شيسيدو المصنعة لمستحضرات التجميل خمسة بالمئة، وكانت الشركة أعلنت عن أرباح الربع الثالث من العام فى اليوم السابق، وانخفضت أسهم كاو كورب المصنعة لمنتجات العناية الشخصية 2.6 بالمئة.

وتراجعت أسهم فاست ريتيلينج 1.3 بالمئة وأسهم ونينتندو 2.9 بالمئة وانخفض سهم سوفت بنك 0.2 بالمئة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 بالمئة لينهى الأسبوع عند 1672.98 نقطة، مع تراجع 19 من بين 33 قطاعا فرعيا على المؤشر.