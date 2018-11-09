video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لافروف: مؤتمر موسكو يهدف لبحث عن سبل المصالحة فى أفغانستان

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:35 ص
لافروف: مؤتمر موسكو يهدف لبحث عن سبل المصالحة فى أفغانستان لافروف
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الجمعة) أن مؤتمر موسكو حول أفغانستان يهدف للبحث عن سبل المصالحة الوطنية في البلاد.

وقال لافروف في كلمته خلال مؤتمر "صيغة موسكو" -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- إن مشاركة وفد من طالبان يعتبر إسهامًا كبيرًا في تهيئة الظروف لإطلاق الحوار المباشر بين طالبان والحكومة الأفغانية، كما أن هذه الصيغة تهدف إلى العمل المشترك للبحث عن سبل إطلاق حوار أفغاني–أفغاني شامل لما فيه من مصلحة عملية للمصالحة الوطنية وإحلال السلام في أسرع وقت في الأراضي الأفغانية التي عانت الكثير.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استعداد بلاده لمشاركة الدول الأخرى للقيام بكل ما يلزم لتسوية الأوضاع في أفغانستان.

وأضاف أن الحل السياسي وحده قادر على معالجة أي مشاكل في أفغانستان على أن يكون بمشاركة كافة الأطراف المعنية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس السلام الأفغانى يستبعد عقد لقاء مباشر مع طالبان

مقتل وإصابة 35 من "طالبان" فى عملية للقوات الأفغانية والأجنبية شمالى البلاد

لافروف

روسيا

موسكو

أفغانستان




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة