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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:38 ص
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كوريا الجنوبية قد تستورد النفط الإيرانى بموجب الإعفاء الأمريكى

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:23 ص
كوريا الجنوبية قد تستورد النفط الإيرانى بموجب الإعفاء الأمريكى النفط الإيرانى
رويترز
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قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يتوجه وفد كورى جنوبى يشمل مشترين للنفط إلى إيران الأسبوع القادم لبحث تفاصيل استئناف واردات النفط الإيرانية بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

وكوريا الجنوبية واحدة من بين ثماني دول حصلت على إعفاءات من الولايات المتحدة لكn تواصل استيراد النفط الإيرانى لمدة 180 يوما.

وقالت المصادر إن بمقدور كوريا الجنوبية استيراد ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا من النفط الإيرانى، فى الأغلب من المكثفات، دون انتهاك العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران فى الخامس من نوفمبر.

وكوريا الجنوبية ثالث أكبر مشتر للنفط الإيرانى وأيضا أكبر مستورد للمكثفات منه قبل أن توقف الواردات فى سبتمبر قبيل العقوبات الأمريكية


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النفط الإيرانى

كوريا الجنوبية

العقوبات الامريكية

استيراد النفط

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