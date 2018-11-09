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خالد صلاح
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قوات الجيش اليمنى تسيطر على مواقع جديدة بمحافظة الضالع جنوب البلاد

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:00 ص
قوات الجيش اليمنى تسيطر على مواقع جديدة بمحافظة الضالع جنوب البلاد عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء /أ ش أ/
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تمكنت قوات الجيش اليمنى، بدعم من التحالف العربى، من السيطرة على موقعين جديدين فى جنوب وغرب مدينة دمت شمالى محافظة الضالع جنوب البلاد.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر عسكرية يمنية، القول إن قوات الجيش أحكمت قبضتها على جبل وحصن الحقب جنوب مدينة دمت ومنقطة الواقعة غرب المدينة بالضالع.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت السيطرة - أيضا - على منطقة خاب البوابة الغربية لمدينة دمت، مؤكدة العزم على تحرير المدينة وكل المناطق التى ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثى الانقلابية فى الضالع.

 

 


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