قوات الأمن تداهم بؤرا إجرامية لضبط الخارجين عن القانون بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، وتمكن رجال المباحث خلال حملة أمنية استهدفت قطاع أكتوبر، من ضبط 8 تجار مخدرات، و6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء غير مرخصة، وتنفيذ 75 حكم قضائى.

كما أسفرت الحملة عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، من الميادين والشوارع الرئيسية.

وشن ضباط مباحث الجيزة حملة أمنية بشارع مستشفى الصدر فى العمرانية، أسفرت عن ضبط 3 قضايا مخدرات، وتنفيذ 61 حكم قضائى، وإزالة 36 كرسي، و4 استاند و2 ثلاجة.

وواصلت قوات الأمن بالجيزة شن حملات استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 65 متهما بحوزتهم 2505 جرام حشيش، و58 جرام هيروين، و 522 قرص مخدر، و1695 جرام من مخدر الأستروكس، و2000 جرام بانجو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 14 متهما بحوزتهم أسلحة نارية الية وخرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وشارك ضباط شرطة المرافق فى الحملة، حيث تم إزالة العديد من المخالفات الخاصة بتعديات أصحاب المحلات التجارية والمقاهى والباعة الجائلين، وفى ذات السياق شن ضباط مباحث التموين، بإشراف العميد مصطفى البكرى مدير الغدارة حملة اسفرت عن تحرير 71 قضية من بينها ضبط صاحب شركة لاتهامه باستيراد لمبات سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية، لطرحها للبيع بالأسواق، وتم إخطار النيابات المختصة للتحقيق.