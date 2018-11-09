video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قصة صورة.. وضع حجر الأساس لمبنى الأمم المتحدة واجتماع فى الهواء الطلق 1949

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 07:25 ص
قصة صورة.. وضع حجر الأساس لمبنى الأمم المتحدة واجتماع فى الهواء الطلق 1949 وضع حجر الأساس للأمم المتحدة
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

يعود تاريخ تلك الصورة إلى عام 1949، حيث وضع حجر الأساس للمقر الدائم للأمم المتحدة بأمريكا فى الذكرى الرابعة لإنشائها، وتم عقد اجتماع فى الهواء الطلق بمنهاتن، والذى يصادف آيضا الذكرى الرابعة لتوالى الرئيس الـ 33 للولايات المتحدة الأمريكية  هارى ترومان. 

الأمم المتحدة عبر انستجرام
الأمم المتحدة عبر انستجرام

وأضافت الأمم المتحدة، عبر حسابها على انستجرام:" تم وضع حجر الأساس للمبنى الدائم للأمم المتحدة في يوم الأمم المتحدة عام 1949، حيث عقدت الجمعية العامة اجتماعا في ذلك الوقت في الهواء الطلق من مبنى المقر في مانهاتن".

وتابعت :"حضر الحفل، الذى يصادف الذكرى الرابعة للأمم المتحدة، الرئيس هارى ترومان، الرئيس الثالث والثلاثون للولايات المتحدة ثم قام الأمين العام للأمم المتحدة تريغف لي، بوضع حجر الأساس لمقر الأمم المتحدة الحالي في مدينة نيويورك".

يذكر أنه يتم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة كل عام فى 24 أكتوبر وتم اختيار هذا التاريخ للاحتفال بذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في عام 1945.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لبنانية تعمل بالأمم المتحدة تنشر صور مشاركتها بمنتدى شباب العالم: فرصة مهمة

الأمم المتحدة

مبنى الأمم المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة