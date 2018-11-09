قصة صورة.. وضع حجر الأساس لمبنى الأمم المتحدة واجتماع فى الهواء الطلق 1949

كتب هيثم سلامة

يعود تاريخ تلك الصورة إلى عام 1949، حيث وضع حجر الأساس للمقر الدائم للأمم المتحدة بأمريكا فى الذكرى الرابعة لإنشائها، وتم عقد اجتماع فى الهواء الطلق بمنهاتن، والذى يصادف آيضا الذكرى الرابعة لتوالى الرئيس الـ 33 للولايات المتحدة الأمريكية هارى ترومان.



الأمم المتحدة عبر انستجرام

وأضافت الأمم المتحدة، عبر حسابها على انستجرام:" تم وضع حجر الأساس للمبنى الدائم للأمم المتحدة في يوم الأمم المتحدة عام 1949، حيث عقدت الجمعية العامة اجتماعا في ذلك الوقت في الهواء الطلق من مبنى المقر في مانهاتن".

وتابعت :"حضر الحفل، الذى يصادف الذكرى الرابعة للأمم المتحدة، الرئيس هارى ترومان، الرئيس الثالث والثلاثون للولايات المتحدة ثم قام الأمين العام للأمم المتحدة تريغف لي، بوضع حجر الأساس لمقر الأمم المتحدة الحالي في مدينة نيويورك".

يذكر أنه يتم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة كل عام فى 24 أكتوبر وتم اختيار هذا التاريخ للاحتفال بذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في عام 1945.