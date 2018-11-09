قائد طائرة الجماهير إلى تونس يرفع علم الأهلى ويؤكد: أتمنى التتويج باللقب التاسع.. صور

كتب ـ عصام شلتوت وأحمد مصطفى ومحمد عراقى ورحاب نبيل

أكد قائد الطائرة الخاصة التى تقل جماهير الأهلى إلى تونس صباح اليوم أن يشجع النادى الأهلى ورفع علم القلعة الحمراء، متمنيا تحقيق الفوز أمام الترجى فى رادس الليلة والتتويج بالبطولة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء.

ويواجه الأهلي الترجي التونسي فى التاسعة مساء اليوم في "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد لبطل تونس.

وفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن تشكيل الأهلى فى مواجهة الترجى الليلة لن يخرج عن محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هاني، الذى سيشارك على حساب المصاب أحمد فتحى.















