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فيديو.. مواطن حاول عرقلة منفذ هجوم أستراليا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:10 ص
فيديو.. مواطن حاول عرقلة منفذ هجوم أستراليا هجوم أستراليا
كتبت - سالى حسام
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ذكرت صحيفة "ديلى ميل" أن أحد المارين حاول إيقاف منفذ هجوم أستراليا فى مدينة ميلبورن.
 
وبحسب الصحيفة فإن الرجل حاول عرقلة المسلح وانتزاع السكين منه قبل أن يدفعه المسلح وينطلق لمحاولة طعن رجال الشرطة والمارين.
 
وظهر فيديو للرجل وهو يحاول إيقام منفذ الهجوم أمام المتاجر فى شارع بورك.
 
وبحسب التقارير الإعلامية وقع الهجوم الساعة 4 والنصف بالتوقيت المحلى، وتوجه مئات من عناصر الشرطة لموقع الهجوم أمام مركز تجارى فى شارع بورك، وتمكنوا من اعتقال المشتبه به.
 
وتشير التقارير إلى أن منفذ الهجوم قاد سيارة على الرصيف ثم اصطدم بواجهة المتاجر فى شارع بورك التجارى قبل أن يشعل النار فيها ثم يتوجه لطعن رجال الشرطة والمواطنين، قبل أن يتم القبض عليه باستخدام صاعق كهربائى.
 
ونتج عن الهجوم مقتل شخص واحد وإصابة 2 أخرين.
 
 

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