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فيديو.. سيول تضرب العديد من المناطق فى الأردن

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:40 م
فيديو.. سيول تضرب العديد من المناطق فى الأردن سيول الأردن
كتب هيثم سلامة
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

شهدت المملكة الأردنية الهاشمية، موجه طقس سيىء وسيول جارفة فى العديد من المناطق المختلفة من ضمنها البتراء ومادبا.

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة الوزراء الأردنية، صورا وفيديو لمنطقة ضبعة من طائرة استطلاع جوى، حيث تم التتحرك للموقع منذ بداية الأزمة، موضحا أن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز يتابع عمليات الانقاذ والحالة الجوية فى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات. 

 

وأكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الظروف الجوية السيئة التى تشهدها المملكة إلى 7 وفيات، وسط تحذيرات للمواطنين القاطنيين بالقرب من  الأودية ومجارى السيول والجسور .

من جانب آخر تصدرت هاشتاجات فى قائمة الأكثر تداولاً، عبر تويتر فى المملكة الأردنية، تناقل من خلالها المغردون العديد من الفيديوهات للسيول.

 

 

 

 

 

 

 

 


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اليوم السابع بلس




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