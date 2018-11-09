فيديو.. سيول تضرب العديد من المناطق فى الأردن

كتب هيثم سلامة



اليوم السابع بلس

شهدت المملكة الأردنية الهاشمية، موجه طقس سيىء وسيول جارفة فى العديد من المناطق المختلفة من ضمنها البتراء ومادبا.

وفاة طفلة جرفت السيول مركبة والدها بمنطقة #مليح في #مادبا ، وانباء عن مفقودين.. pic.twitter.com/1m1aR8Oh05 — Yasien Alrefai (@yasien_alrefai) ٩ نوفمبر ٢٠١٨

ونشر الحساب الرسمى لرئاسة الوزراء الأردنية، صورا وفيديو لمنطقة ضبعة من طائرة استطلاع جوى، حيث تم التتحرك للموقع منذ بداية الأزمة، موضحا أن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز يتابع عمليات الانقاذ والحالة الجوية فى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات.

رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يتابع عمليات الانقاذ والحالة الجوية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات #الأردن #الطقس #مأدبا@OmarRazzaz @Jumanaghunaimat pic.twitter.com/XOBnBQNOi3 — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) ٩ نوفمبر ٢٠١٨

وأكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الظروف الجوية السيئة التى تشهدها المملكة إلى 7 وفيات، وسط تحذيرات للمواطنين القاطنيين بالقرب من الأودية ومجارى السيول والجسور .

مادبا 💔

يالله كن بعوننا فأنت حسبنا ونعم الوكيل #مادبا pic.twitter.com/BVdQjUzatL — #Aya_braizat (@Aya_braizat) ٩ نوفمبر ٢٠١٨

من جانب آخر تصدرت هاشتاجات فى قائمة الأكثر تداولاً، عبر تويتر فى المملكة الأردنية، تناقل من خلالها المغردون العديد من الفيديوهات للسيول.