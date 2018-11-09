فيديو.. حلاق يرسم السعادة على وجوه الأطفال المصابين بالسرطان بشعر مستعار

كتبت ريم عبد الحميد

سلط موقع "AOL" الأمريكى الضوء على مبادرة قام بها حلاق مصرى لتقديم شعر مستعار بالمجان للأطفال الذين يعانون من سقوط شعرهم نتيجة لإصابتهم بمرض السرطان.

وقال الموقع إنه بفضل أحد الحلاقين فى القاهرة، فإن طفلة مصابة بالسرطان فى الخامسة من عمرها لا تتوقف عن الابتسام أو اللعب بشعرها.

وقدم الحلاق، ويدعى سامح سلام، للطفلة الصغيرة شعرا جديدا لرفع معنوياتها، ويقدم هذه الخدمة مجانبا للأطفال المصابين بالسرطان.

ونشر موقع the inside Edition فيديو لسلام وهو يرسم الابتسامة على وجه الطفلة لورا مصطفى بعد أن أعد لها شعرا مستعارا مناسبا لها.

وبدأ سلام المبادرة بعد رؤيته لمدى السعادة أحد الأطفال بعد حصوله على شعر مستعار جديد. ويحصل سلام على مساعدة والده الذى يجد الشعر المستعار المناسب طبيا لكل طفل.

وحتى الآن قدم سلام المساعدة لعشرة أطفال، ومع هذه السعادة الكبيرة التى ينتج عنها عمله فمن المؤكد أنه سيحرص على الحصول على المزيد من الابتسامات فى المستقبل.