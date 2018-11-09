فيديو.. الفيضان يضرب إسرائيل وتعرض 4 سياح أجانب للغرق

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قوات الشرطة الإسرائيلية تحاول إنقاذ 4 سياح أجانب بعد تعرضهم للغرق جراء الفيضان التى تضرب مناطق فى إسرائيل.
وقالت الصحيفة أن السياح تعرضوا للغرق بالقرب من البحر الميت ، حيث تتعرض المناطق القريبة منه الفيضان ، موضحة أنه تم الاستعانة بمروحية عسكرية لانقاذ السياح .
השטפונות החלו: כך נראית הזרימה במצוק נחל קומראן במדבר יהודה (מיכל וסרמן)— כאן חדשות (@kann_news) November 9, 2018
צילום: דן פרקש רשות הטבע והגנים pic.twitter.com/a2vnGmvsix
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