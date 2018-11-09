video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. الفيضان يضرب إسرائيل وتعرض 4 سياح أجانب للغرق

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:10 م
فيديو.. الفيضان يضرب إسرائيل وتعرض 4 سياح أجانب للغرق فيضان
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قوات الشرطة الإسرائيلية تحاول إنقاذ 4 سياح أجانب بعد تعرضهم للغرق جراء الفيضان التى تضرب مناطق فى إسرائيل.

وقالت الصحيفة أن السياح تعرضوا للغرق بالقرب من البحر الميت ، حيث تتعرض المناطق القريبة منه الفيضان ، موضحة أنه تم الاستعانة بمروحية عسكرية لانقاذ السياح .

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالجنس.. وصلت وزيرة ثقافة إسرائيل لأعلى مناصب الجيش ونائب كنيست يفضحها

سفير مصر لدى إسرائيل: ملتزمون بتحقيق السلام لإرساء الاستقرار بالشرق الأوسط

عمال مطارات إسرائيل يعلنون الإضراب الكامل يوم الأحد بسبب تدنى الرواتب

اسرائيل

فيضان

غرق

البحر الميت

سياح




لا تفوتك
الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة