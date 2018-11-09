فيديو.. الفيضان يضرب إسرائيل وتعرض 4 سياح أجانب للغرق

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن قوات الشرطة الإسرائيلية تحاول إنقاذ 4 سياح أجانب بعد تعرضهم للغرق جراء الفيضان التى تضرب مناطق فى إسرائيل.

وقالت الصحيفة أن السياح تعرضوا للغرق بالقرب من البحر الميت ، حيث تتعرض المناطق القريبة منه الفيضان ، موضحة أنه تم الاستعانة بمروحية عسكرية لانقاذ السياح .