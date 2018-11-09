فيديو.. الفلسطينيون يقذفون موكب السفير القطرى فى غزة بالحجارة

كتب محمد تهامى زكى و محمد شرقاوى





تعرض موكب محمد العمادى سفير قطر فى غزة، للرشق بالحجارة من قبل المشاركين فى المسيرات، خلال زيارته لمخيم العودة شرق غزة .

ووفقا لوكالة معا الفلسطينية، وصل العمادى لمخيم العودة للمشاركة فى جمعة المسيرة مستمرة، ليتعرض موكبه للرشق بالحجارة بشكل كبير من قبل بعض المتظاهرين الغاضبين في منطقة شرق غزة، ليلحق أضرارا بمركبته الخاصة، الأمر الذى دفع الوفد القطرى لمغادرة المكان.

شاهد وشارك..

المتظاهرون في شرق غزة يطردون موكب السفير القطري، ويلقون عليه الحجارة ✊

المناضلون الشرفاء لا يجاملون العملاء ✊

تسلم الإيادي 👌👌#قطر_عميلة_الصهيونية pic.twitter.com/yz7EBDO9FP — طارق كرمان 🇧🇭🇪🇬🇦🇪🇸🇦🇾🇪 (@tareqkarman1) ٩ نوفمبر ٢٠١٨

وتأتي زيارة العمادى فى ظل استمرار صرف أموال المنحة القطرية الخاصة بموظفى قطاع غزة والتى ستستمر حتى الغد، فيما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السفير ادخل 15 مليون دولار لقطاع غزة عبر إسرائيل.