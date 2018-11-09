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غدًا.. وزير القوى العاملة يفتتح المؤتمر الثامن للاتحاد العربي لعمال الغزل

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:00 ص
غدًا.. وزير القوى العاملة يفتتح المؤتمر الثامن للاتحاد العربي لعمال الغزل محمد سعفان وزير القوى العامله
كتب محمود راغب
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يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدًا السبت، مؤتمر الاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس الثامن بالقاهرة، بمشاركة 12 دولة عربية تحت عنوان "الغزل والنسيج بين الواقع والمأمول".

وقال عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربى للغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر، إن المؤتمر سيناقش قضية الغزل والنسيج وما تتعرض له تلك الصناعة من أزمات خلال السنوات الماضية، فضلاً عن كيفية الخروج من هذه الأزمة وسبل تطويرها .

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يشهد المؤتمر الذى يستمر يومين، تفعيل البروتوكول الموقع من ستة نقابات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ويحضر المؤتمر الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة ممثلاً عن وزير قطاع الأعمال العام، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالى بلبنان، فضلاً عن ممثل عن الاتحاد العالمى للنقابات ولفيف من القيادات العمالية والتنفيذية بقطاع الغزل والنسيج ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

 

 


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