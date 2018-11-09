غدا ..انقطاع الكهرباء عن 32 منطقة بمدينة المنصورة لتنفيذ أعمال صيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة كهرباء شمال الدقهلية، عن انقطاع الكهرباء ، غدا بمدينة المنصورة ، لتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة الكهرباء، من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحا .

وأوضحت الشركة ، أن المناطق التى سوف تتأثر بالانقطاع هى " منطقة السلام، منشية المصطفى، مساكن المرور، مجمع المحاكم، مدينة "الحرية" مبارك، سعد الشربينى عزبة عقل، عزبة عبد الرازق، ميدان الطميهى الشيخه عائشه، ميدان الشيخ حسانين بنك الدم بسكة سندوب، ش عبد السلام عارف من اول السكة الحديد حتى ميدان الساعه، اجزاء من شارع الجلاء ، جزء من سندوب فرن الدقهلية بالعيسوى سوق الجملة ، عزبة الشال، منطقة الاتوبيس الجديد، عزبة الشناوى، منطقة السجن ، منطقة الميناء والدراسات، منطقة مدرسة الهدى والنور ، المستشفى العام الجديد منطقة المستشفى الدولى الوحدة المحلية بميت على ، الوحدة المحلية ببرق العز الوحدة المحلية بكوم الدرب،سلنت، شاوة، الجديدة، المالحة، ميت عوام، ديبو عوام، تلبانة، كفر تلبانة، ميت خيروني، ميت الصارم، ميت الاكراد الامشوطى " .