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طرح ألماسة وردية بقيمة 50 مليون دولار بمزاد علنى فى جنيف

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:38 م
طرح ألماسة وردية بقيمة 50 مليون دولار بمزاد علنى فى جنيف ألماسة
(رويترز)
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تطرح دار مزادات كريستيز للبيع فى جنيف الأسبوع القادم ألماسة وردية شديدة الندرة تزن نحو 19 قيراطا ومن المتوقع أن تحقق ما يصل إلى 50 مليون دولار.

ووفقا لدار مزادات كريستيز فإن الألماسة المستطيلة الشكل هى أكبر ألماسة وردية تطرح فى مزاد على الإطلاق.

وتعود الألماسة التى أطلق عليها اسم (بينك ليجاسي) إلى عائلة أوبنهايمر التى سيطرت لفترة طويلة على شركة دى بيرز والتى احتكرت قطاع الألماس على مستوى العالم حتى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع السعر المقدر لها ويتراوح بين 30 و50 مليون دولار فإن دار كريستيز تتوقع أن تجتذب مشترين خاصة من آسيا.

ومن بين ما يميز هذه الألماسة الوردية الزاهية أنها مستطيلة وهو القطع الذى يستخدم عادة مع الألماس الأبيض مما يزيدها تفردا.

وفى السنوات الأخيرة أصبح الألماس الملون يستقطب اهتماما كبيرا إذ تحطم الأسعار التى تباع بها الأحجار الثمينة باللونين الأزرق والوردى الأرقام القياسية فى المزادات.

 


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