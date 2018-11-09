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ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى الغربية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:06 م
ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى الغربية المضبوطات
الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة من ضبط سيارة محملة بـ125 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بدائرة مركز قطور.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط ضبط السيارة رقم  ق ع أ 6591 قيادة "وحيد.ش" 36 سنة مقيم شارع داير الناحية بقرية سنبو الكبرى دائرة مركز شرطة زفتى محملة بـ125 جوال دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة استخراج 82% بإجمالى وزن 6 أطنان و250 كيلو أثناء مرورها من أمام مجلس مدينة قطور دائرة مركز شرطة قطور، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء، مخالفة للقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن السلع التموينية المدعمة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
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