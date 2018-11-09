ضبط 4010 هاربين من احكام وتحصيل19396 ألف جنيه غرامات بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط4010 هاربين من احكام، منهم 2346 حكم فى جنح الغرامات، و1383 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و 74 حكم فى مخالفات، و7 أحكام فى جنايه وتحصيل 193960 الف جنيه غرامات، تم ايداع المبلغ خزينه المحكمه وتولت النيابه العامه التحقيق.