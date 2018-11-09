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ضبط 4010 هاربين من احكام وتحصيل19396 ألف جنيه غرامات بالغربية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:26 م
ضبط 4010 هاربين من احكام وتحصيل19396 ألف جنيه غرامات بالغربية حمله امنية-ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط4010  هاربين من احكام، منهم 2346  حكم فى جنح الغرامات، و1383 حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و 74 حكم فى مخالفات، و7 أحكام فى جنايه وتحصيل 193960 الف جنيه غرامات، تم ايداع المبلغ خزينه المحكمه وتولت النيابه العامه التحقيق.
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 6 سلاح نارى منهم بندقية آلية و "2 طبنجة"و 3 فرد خرطوش و3 طلقات خرطوش وضبط 290 جرام حشيش 15  جرام هيروين وضبط 181 قرص مخدر و 16  قطعة سلاح أبيض،وضبط 16 عنصر اجرامى وضبط 30 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.
 
كما تمكنت من ضبط 57 قضية تموينية متنوعة ،وتحرير 200  محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 95 محضر رفع اشغالات بالطريق العام وازالة 32 فرش عشوائى لبيع الخضر وازالة 11 غرزة ومقهى بدون ترخيص وازالة 108 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وازالة 16 تندة وسقفية بدون ترخيص وضبط 2 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتنفيذ 40 غرامة فورية وتلقى 15 بلاغات حريق متنوع و1 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة  وتحرير 41 مخالفة تنفيذاشتراطات امن الحريق وتلقى 2 بلاغ إنقاذ بري سقوط شجرة ومنزل أيل للسقوط و 2 بلاغ إنقاذ نهري.
 
تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.

 


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