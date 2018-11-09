ضبط 22 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

ألقى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الأقسام بالقليوبية القبض على عدد من تجار المخدرات خلال حملة مشتركة لضبط الشارع القليوبى، وضبط مروجى السموم البيضاء، أسفرت عن ضبط 22 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، تقضى بتكثيف الحملات على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.

فقاد العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها والعقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة حملة مكبرة، استهدفت مدن قليوب وشبرا الخيمة وبنها والخصوص وشبين القناطر، وأسفرت عن ضبط 22 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 900 جرام حشيش و100جم فودو، و200 جم بانجو، 2100 قرص مخدر، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.